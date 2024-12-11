Михаил Ведерников принимает участие в Международной конференции по искусственному интеллекту

12:36, 11 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

AI Journey – это ключевая площадка, где рождается будущее, обсуждается роль AI-технологий для помощи человеку, генерируются новые идеи и смыслы, которые определяют развитие отрасли на годы вперёд. В этом году с докладами выступят AI-исследователи и эксперты из России, Китая, Индии, ОАЭ, ЮАР, Индонезии, Бахрейна, Ирана и других стран.

Добавим, что в Псковской области создан ГосCHAT, который позволит оптимизировать работу государственных органов.

Ранее глава региона рассказал о перспективах созданного в Псковской области ​ГосGPT.