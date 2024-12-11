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Загрузка отелей и гостиниц Пскова выросла вдвое по сравнению с доковидными временами

Загрузка отелей и гостиниц Пскова выросла вдвое по сравнению с доковидными временами. Загрузка составляет более 60 % за год в среднем, рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

Кристина Кобызь. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Всего за 11 месяцев 2024 года в коллективных средствах размещения Пскова остановилось 285 тысяч человек. К этим цифрам также добавится статистика за декабрь, так что по завершении года число изменится, уточнила она.

«Комитет постоянно собирает статистику от коллективных средств размещения. Их у нас около 50, и ежемесячно из каждого поступают данные о том, какое количество туристов посетило заведение. Также мы собираем процент загрузки», – отметила Кристина Кобызь.

Загрузка отелей и гостиниц Пскова выросла вдвое по сравнению с доковидными временами. Фото из архива ПАИ

В 2019 году статистика была на уровне 107 тысяч, потом выросла на 153 тысячи, а затем до 200 тысяч, уточнила гостья эфира.

«Конечно, один из ковидных годов немного просел. Но тогда, когда закрылись границы, вызов развития внутреннего туризма позволил нам в два раза превысить тот показатель, который был в ковидное время. Те туристы, которые проезжали мимо нас и ехали за границу, теперь едут к нам. Если мы возьмём с вами до 2019 года, то у нас была проблема сезонных колебаний, и загрузка гостиниц была плохонькой – около 33 % и заполнялась только в сезон с мая по август. На сегодняшний день эта цифра равняется 62 % в год. Следовательно, можно говорить о том, что загрузка коллективных средств размещения увеличилась в два раза», – подчеркнула Кристина Кобызь.

При этом зависимость турпотока от сезона в Пскове чувствуется всё меньше, заключила она.

Ранее ПАИ выяснило, когда и как лучше отправиться в отпуск. Статью об этом можно прочитать здесь.

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