Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким почётного гражданина Пскова Валерия Павлова
Глава Пскова Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким почетного гражданина города Валерия Павлова в своем Telegram-канале.
«Коренной пскович, он всю свою жизнь посвятил родному городу и внёс неоценимый вклад в развитие культуры, образования, международных отношений и общественной деятельности», – сказал глава Пскова.
Он добавил также, что это невосполнимая утрата для всех жителей города.
Напомним, бывший директор Псковского драмтеатра, экс-председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов ушел из жизни после продолжительной болезни сегодня, 11 декабря.
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