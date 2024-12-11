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Чудское озеро в Псковской области стало вторым по загадочности местом России

Чудское озеро в Псковской области заняло второе место в топе самых загадочных мест России, сообщает телеканал «Моя планета».

Чудское озеро в Псковской области стало вторым по загадочности местом России. Фото: ПАИ

Согласно рейтингу, самым загадочным местом страны стал мыс Бесов Нос в Карелии, набрав 20,4 % голосов. Второе место разделили озеро Лабынкыр в Якутии и Чудское озеро в Псковской области, набрав по 17,9 %.

Также в рейтинг вошли плато Укок на Алтае (15,9 %), озеро Чебаркуль в Челябинской области (14,6 %), гора Бабырган в Алтайском крае (7,1%) и Азасская пещера в Кемеровской области (5,9 %).

«Мы получили неожиданный и эксклюзивный рейтинг самых таинственных мест на карте России. Надеемся, что он станет реальным вишлистом для многих путешественников по нашей стране. Топ-3 интересен и по географии, и по характеру природы самих мест, и по тематике таинственных историй. В общем, эти тайны точно зовут!» – отметил главный редактор телеканала Роман Лобашов.

Рейтинг составлялся посредством голосования зрителей в рамках марафона «Тайны зовут» – специального показа фильмов нового сезона проекта «Тайна на карте».

Отметим, каждому из претендентов был посвящён отдельный документальный фильм проекта, где телеведущий Вадим Норштейн пытается раскрыть тайны самых загадочных мест на карте России.

Напомним, съёмки фильма о Чудском озере прошли в Псковской области в мае этого года.

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