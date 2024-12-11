Стало известно, на сколько дней туристы задерживаются в Пскове

17:36, 11 декабря 2024, ПАИ

На сколько дней туристы в среднем задерживаются в Пскове, рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

«Если раньше это была одна ночь, две, то теперь мы ставим себе показатель две с половиной – три, а до 2030 года – четыре. Это сделать, возможно, будет чуть сложно, потому что мы всё-таки остаёмся городом выходного дня», – отметила Кристина Кобызь.

Туристы в основном задерживаются из-за проведения фестивалей и обновления культурной программы, уточнила она.

«Если люди приезжают посмотреть и плюс остаться на фестиваль или даже стать частью его, то тогда гости могут растянуть свой приезд. Также у нас открывается много новых музеев. Раньше, например, у нас было две-три обзорные экскурсии, а сейчас есть интерактивные мероприятия, квесты, дом с призраками, различные мастер-классы в музее. Если есть что людям ещё поделать, то они с удовольствием остаются. Единичные случаи бывают, когда туристы остаются на неделю, но они посещают всю Псковскую область, а не только Псков», – заключила Кристина Кобызь.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей и гостиниц Пскова выросла вдвое по сравнению с доковидными временами.