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Спорт

Галина Овсова: Налаживаем системную работу по вовлечению в спорт подростков из зоны риска

Системную работу по вовлечению в спорт подростков из зоны риска налаживают в Псковской области, сообщила врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 11 декабря.

На фото: Галина Овсова. Фото: ПАИ

Комитет по спорту Псковской области совместно с городским спорткомитетом и администрацией пробуют внедрить пилотный системный проект по работе с подростками из группы риска. «Это точечная работа. Мы решили взять определённую выборку, которая находится на внутришкольном учёте. Проанализировали её, провели опрос. Как правило, там оказались те подростки, которые не занимаются спортом. В течение года познакомим их с нашими спортсменами, которые добились высоких результатов и которые могут стать хорошим и мотивирующим примером. Будем вести работу, делая срезы, аналитику, получать обратную связь. Наша задача – максимально вовлечь детей в занятия спортом не там, куда их привели, а там, где они сами хотят заниматься», – подчеркнула Галина Овсова.

Даже в том случае, если среди детей будут сформированы группы по каким-то более популярным видам спорта, но кто-то захочет заниматься другим направлением, спорткомитет постарается создать условия для всех, уточнила руководитель профильного комитета.

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