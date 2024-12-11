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Общество

Прощание с заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт в Пскове 13 декабря

Прощание с почётным гражданином Пскова, общественным деятелем, членом Союза театральных деятелей России и Союза писателей России, заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт 13 декабря, сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Валерий Павлов. Фото из телеграм-канала губернатора Псковской области

Отпевание запланировано в пятницу на 11:00 в храме Преподобного Сергия с Залужья (Псков, улица Свердлова, 42а).

Ранее сообщалось, Валерия Павлова наградили посмертно орденом «За заслуги перед Псковской областью».

Напомним, Валерий Павлов скончался после продолжительной болезни сегодня, 11 декабря.

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