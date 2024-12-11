Прощание с заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт в Пскове 13 декабря

20:48, 11 декабря 2024, ПАИ

Прощание с почётным гражданином Пскова, общественным деятелем, членом Союза театральных деятелей России и Союза писателей России, заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт 13 декабря, сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

Отпевание запланировано в пятницу на 11:00 в храме Преподобного Сергия с Залужья (Псков, улица Свердлова, 42а).

Ранее сообщалось, Валерия Павлова наградили посмертно орденом «За заслуги перед Псковской областью».

Напомним, Валерий Павлов скончался после продолжительной болезни сегодня, 11 декабря.