Прощание с заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт в Пскове 13 декабря
Прощание с почётным гражданином Пскова, общественным деятелем, членом Союза театральных деятелей России и Союза писателей России, заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт 13 декабря, сообщили в региональном отделении Союза писателей России.
Отпевание запланировано в пятницу на 11:00 в храме Преподобного Сергия с Залужья (Псков, улица Свердлова, 42а).
Ранее сообщалось, Валерия Павлова наградили посмертно орденом «За заслуги перед Псковской областью».
Напомним, Валерий Павлов скончался после продолжительной болезни сегодня, 11 декабря.
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Прощание с заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт в Пскове 13 декабря
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