Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно награждён Валерий Павлов

Ушёл из жизни почётный гражданин города Пскова, общественный деятель, член Союза театральных деятелей России и Союза писателей России, заслуженный работник культуры России Валерий Павлов. Власти Псковской области приняли решение наградить Валерия Павлова посмертно орденом «За заслуги перед Псковской областью», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Валерий Павлов. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Регион окажет всю необходимую помощь. Принял решение о награждении Валерия Фёдоровича орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно. Он многое сделал для своей малой родины, развития искусства и международного сотрудничества. Мы все будем хранить о нём самую добрую и светлую память», – сказал губернатор Псковской области.

Глава региона отметил, что Валерий Павлов родился в Пскове и всю свою жизнь посвятил Родине. С 1991 по 2009 год он был директором Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина. Под руководством Валерия Павлова театр стал известен на всю страну и за заслуги в развитии театрального искусства получил звание «академический».

Валерий Павлов также был председателем Общественной палаты Псковской области первых созывов, где защищал интересы жителей Псковской области.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Валерия Павлова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Сервис ГосChat запланировано внедрить в работу госсектора Псковской области в два этапа
11 декабря 2024

Прощание с заслуженным работником культуры России Валерием Павловым пройдёт в Пскове 13 декабря
11 декабря 2024

Правительство Псковской области внедряет искусственный интеллект в работу государственного сектора
11 декабря 2024

О туристическом развитии Пскова поговорили на «Серебряном дожде». Главное
11 декабря 2024

Орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно награждён Валерий Павлов
11 декабря 2024

Служебный автомобиль приобрели для Опочецкой стоматологической поликлиники по нацпроекту
11 декабря 2024

Более пяти тысяч человек скачали чат-бот с квестом по псковским барсикам
11 декабря 2024

Аудиогид по барсикам хотят разработать в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...