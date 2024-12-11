Орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно награждён Валерий Павлов

20:02, 11 декабря 2024, ПАИ

Ушёл из жизни почётный гражданин города Пскова, общественный деятель, член Союза театральных деятелей России и Союза писателей России, заслуженный работник культуры России Валерий Павлов. Власти Псковской области приняли решение наградить Валерия Павлова посмертно орденом «За заслуги перед Псковской областью», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Регион окажет всю необходимую помощь. Принял решение о награждении Валерия Фёдоровича орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно. Он многое сделал для своей малой родины, развития искусства и международного сотрудничества. Мы все будем хранить о нём самую добрую и светлую память», – сказал губернатор Псковской области.

Глава региона отметил, что Валерий Павлов родился в Пскове и всю свою жизнь посвятил Родине. С 1991 по 2009 год он был директором Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина. Под руководством Валерия Павлова театр стал известен на всю страну и за заслуги в развитии театрального искусства получил звание «академический».

Валерий Павлов также был председателем Общественной палаты Псковской области первых созывов, где защищал интересы жителей Псковской области.

Ранее сообщалось, что глава Пскова Борис Елкин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной Валерия Павлова.