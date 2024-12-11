Как обстоят дела со спортивной инфраструктурой в муниципалитетах Псковской области, рассказала Галина Овсова

21:33, 11 декабря 2024, ПАИ

Как обстоят дела со спортивной инфраструктурой в муниципалитетах Псковской области, рассказала врио председателя регионального спорткомитета Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В период с 2019 по 2024 год в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография» во всех муниципалитетах Псковской области были возведены площадки ГТО, отметила Галина Овсова и добавила, что часть муниципалитетов реализовала строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, умных площадок.

«У нас есть целостная картина, где инфраструктуры не хватает больше. Во многих муниципалитетах отсутствуют крытые спортивные объекты. Это основная проблема, которая требует огромных бюджетных средств. Строительство любого спорткомплекса предполагает не только качественное строительство, но и дальнейшую эксплуатацию. Любой спорткомплекс требует в связи с этим больших расходов», – резюмировала гостья пресс-конференции.

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