Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Как обстоят дела со спортивной инфраструктурой в муниципалитетах Псковской области, рассказала Галина Овсова

Как обстоят дела со спортивной инфраструктурой в муниципалитетах Псковской области, рассказала врио председателя регионального спорткомитета Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Галина Овсова. Фото: ПАИ

В период с 2019 по 2024 год в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», национального проекта «Демография» во всех муниципалитетах Псковской области были возведены площадки ГТО, отметила Галина Овсова и добавила, что часть муниципалитетов реализовала строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, умных площадок.

«У нас есть целостная картина, где инфраструктуры не хватает больше. Во многих муниципалитетах отсутствуют крытые спортивные объекты. Это основная проблема, которая требует огромных бюджетных средств. Строительство любого спорткомплекса предполагает не только качественное строительство, но и дальнейшую эксплуатацию. Любой спорткомплекс требует в связи с этим больших расходов», – резюмировала гостья пресс-конференции.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 декабря 2024

Как обстоят дела со спортивной инфраструктурой в муниципалитетах Псковской области, рассказала Галина Овсова
11 декабря 2024

Галина Овсова: Мы чётко понимаем, какие объекты требуют капитального ремонта
11 декабря 2024

Галина Овсова: Налаживаем системную работу по вовлечению в спорт подростков из зоны риска
11 декабря 2024

В Псковской области депутаты, молодёжь и особенные дети сыграли в бочче
11 декабря 2024

Спортивные итоги года в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
11 декабря 2024

Первенство СЗФО по волейболу среди девушек проходит в Пскове
11 декабря 2024

Соревнования по плаванию «Встреча поколений» пройдут в Пскове 14 декабря
11 декабря 2024

Семь спортсменов Псковской области завоевали пояса чемпионов юниорской лиги по кикбоксингу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...