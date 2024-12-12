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Общество

Новые реализованные проекты ТОС показал глава Пскова

Новые реализованные проекты территориальных общественных самоуправлений показал глава Пскова Борис Елкин. Фотографиями он поделился в своём телеграм-канале.

  • Новые реализованные проекты территориальных общественных самоуправлений в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Новые реализованные проекты территориальных общественных самоуправлений в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Новые реализованные проекты территориальных общественных самоуправлений в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Новые реализованные проекты территориальных общественных самоуправлений в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

В частности, с помощью ТОС в одном из домов Пскова появились новые почтовые ящики, во дворе другого появилась благоустроенная воркаут-площадка. Кроме того, на одной из улиц города появилась контейнерная площадка и ещё возле одного дома – видеокамеры.

«Это очередной шаг к улучшению нашей общей городской среды. Ведь дворы и общественные пространства – это и есть наш с вами город Псков. Радует, что движение ТОС в Пскове активно развивается. Соседи объединяются, совместно работают над проектами, лучше узнают друг друга и ощущают себя важной частью общего дела», – отметил Борис Елкин.

Он также напомнил, что во время прямой линии губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о том, что объем финансирования проектов ТОС в следующем году может быть увеличен.

«Самое время участникам ТОС задуматься о новых проектах, которые помогут сделать жильё и наш город в целом более комфортным и уютным», – заключил глава города.

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