Галина Овсова опровергла слухи, что занимающихся воркаутом детей выгоняют из зала в Пскове

10:34, 12 декабря 2024, ПАИ

Информацию о том, что спортсменов, занимающихся воркаутом, якобы пытаются выгнать из центра единоборств на улице Ротной в Пскове, прокомментировала врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

С организаторами частных секций по воркауту в Пскове, которые проводили занятия в зале на улице Ротной, не стали перезаключать договор. Помещением распоряжается спортивная школа «Олимп». По заявлениям владельцев частных секций, их воспитанников якобы выгоняют из зала. Вместо частной секции на улице Ротной теперь будут заниматься спортсмены школы «Олимп», где открывается направление воздушно-силовой атлетики, одной из дисциплин которой является воркаут.

В Пскове открывается бесплатное отделение воздушно-силовой атлетики при спортшколе, подчеркнула Галина Овсова. «Очень грустно читать те публикации, которые в последнее время активизировались в различных социальных сетях, в том числе в адрес комитета по спорту. Родителей, которые водят детей на занятия в коммерческую секцию, дезинформируют и вводят в заблуждение. Наша задача – максимально нацелиться на развитие детского спорта. Мы это делаем в тесном взаимодействии с Всероссийской федерацией воздушно-силовой атлетики. Разработали дорожную карту по развитию этого направления, так как оно популярно. Все дети, которые занимаются в коммерческих секциях, могут быть зачислены в группы нашего бесплатного отделения», – сказала она.

Сейчас ведётся планомерная работа по зачислению детей в группу, приобретению оборудования, которое будет соответствовать федеральным стандартам, в том числе для проведения соревнований, отметила руководитель спорткомитета. «Дети смогу выезжать за счёт спортшколы на состязания. Мы нацелены на выстраивание правильного процесса. Ни о какой коммерческой подоплёке речи быть не может», – резюмировала Галина Овсова.

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