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В каком формате пройдёт Бал чемпионов в этом году, рассказала Галина Овсова

В каком формате будет проводиться Бал чемпионов в этом году, рассказала врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фото: Галина Овсова. Фото: ПАИ

«Бал чемпионов» – ежегодная торжественная церемония чествования спортсменов, которые отличились высокими результатами в этом году. «Сразу скажу, что на Балу чемпионов чествуют спортсменов минимум уровня чемпионата России – призёров и победителей. На этом мероприятии мы также вручаем звание заслуженного работника физической культуры и спорта Псковской области, а также чествуем тех, кому присвоено звание мастера спорта международного класса. Есть у нас в этом году одно звание заслуженного мастера спорта России», – сказала Галина Овсова.

Для спортсменов, отличившихся на соревнованиях уровнем ниже, куда, например, входит первенство России, комитет по спорту Псковской области проведёт отдельное мероприятие. «Если на Балу чемпионов в целом порядка 60 человек, то ребят, которые заняли призовые места на первенстве России, около 120 человек», – резюмировала спикер.

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