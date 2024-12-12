Михаил Ведерников вручил псковичам знаки почётных званий региона

13:57, 12 декабря 2024, ПАИ

Звания заслуженных работников Псковской области присвоены семи псковичам. Награды им вручил губернатор Михаил Ведерников в рамках торжественного мероприятия, приуроченного ко Дню Конституции, передаёт корреспондент ПАИ.

В частности, звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области» присвоено доценту кафедры математики и теории игр института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ Ирине Медведевой.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» удостоена врач общей практики села Серёдка Псковской межрайонной больницы Любовь Носочевская.

Также звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» присвоено генеральному директору открытого акционерного общества «Псковский городской молочный завод» Сергею Марчукову и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Веть» Александру Трофимову.

Кроме того, звание «Заслуженный юрист Псковской области» присвоено президенту Адвокатской палаты Псковской области Алексею Герасимову, судье Псковского областного суда Галине Ельчаниновой и начальнику юридического отдела администрации Стругокрасненского муниципального округа Николаю Кокину.

Напомним, что государственные, региональные, ведомственные награды Михаил Ведерников вручил отличившимся сотрудникам различных сфер в рамках торжественной церемонии, посвящённой Дню Конституции РФ.