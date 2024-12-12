Поле на стадионе «Локомотив» планируют отремонтировать в Пскове

14:44, 12 декабря 2024, ПАИ

Поле на псковском стадионе «Локомотив» планируют отремонтировать, сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По информации из администрации Пскова, в недалёкой перспективе планируется ремонт малого футбольного поля на стадионе «Локомотив», отметила спикер. «Также ремонт футбольного поля на стадионе «Электрон». Это основные самые крупные работы на этих объектах», – сказала она.

«Насколько знаю, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса», – добавила Галина Овсова.

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