Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Поле на стадионе «Локомотив» планируют отремонтировать в Пскове

Поле на псковском стадионе «Локомотив» планируют отремонтировать, сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото предоставила Ольга Черкасова

По информации из администрации Пскова, в недалёкой перспективе планируется ремонт малого футбольного поля на стадионе «Локомотив», отметила спикер. «Также ремонт футбольного поля на стадионе «Электрон». Это основные самые крупные работы на этих объектах», – сказала она.

«Насколько знаю, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство крытого физкультурно-оздоровительного комплекса», – добавила Галина Овсова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 декабря 2024

В Пскове не планируют объединять местный футбольный клуб и спортшколу «Стрела»
12 декабря 2024

Поле на стадионе «Локомотив» планируют отремонтировать в Пскове
12 декабря 2024

Новогодние забеги пройдут в Пскове и Великих Луках 1 января
12 декабря 2024

Названы самые популярные виды спорта в Псковской области
12 декабря 2024

Какие новые виды спорта появились в Псковской области в 2024 году, рассказала Галина Овсова
12 декабря 2024

25 человек в Псковской области получили выплаты за высокие спортивные достижения
12 декабря 2024

Проект лыжно-биатлонного центра в Пскове планируют сдать к 1 мая
12 декабря 2024

В каком формате пройдёт «Бал чемпионов» в этом году, рассказала Галина Овсова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...