Какие новые виды спорта появились в Псковской области в 2024 году, рассказала Галина Овсова

12:28, 12 декабря 2024, ПАИ

Какие новые виды спорта официально появились в Псковской области в 2024 году, рассказала врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В 2024 году у нас появились такие виды спорта, как лазерный бой, микрофутзал, силовой экстрим, армрестлинг, тхэквондо ИТФ, воздушно-силовая атлетика и альпинизм. Это те виды спорта, которые у нас аккредитовались в 2024 году», – отметила спикер.

В процессе аккредитации в комитете по спорту Псковской области находится брейкинг как отдельный вид спорта, уточнила Галина Овсова. «Раньше он был в составе танцевального спорта. Наши брейкеры ежегодно занимают высокие места на соревнованиях различного уровня. Насколько знаю, ребята сейчас находятся на состязаниях во Вьетнаме», – сказала она.

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