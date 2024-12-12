Названы самые популярные виды спорта в Псковской области

12:36, 12 декабря 2024, ПАИ

Самые популярные виды спорта в Псковской области назвала врио председателя регионального профильного комитета Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Среди дисциплин, которыми занимается больше всего людей в Псковской области, Галина Овсова назвала футбол, баскетбол, волейбол и лёгкую атлетику. «Эти виды спорта в Псковской области ещё несколько лет, я думаю, будут неизменны. Они традиционно являются самыми массовыми. Это игровые виды спорта и те направления, которые есть в спортшколах. Безусловно, у нас появляются и новые виды, появляются новые аккредитованные федерации», – сказала она.

«По количеству занимающихся каких-то всплесков нет, но появились представители видов спорта, которые будут присутствовать на «Балу чемпионов» впервые, это призёры и чемпионы России по рыболовному спорту и таврелям», – резюмировала спикер.

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