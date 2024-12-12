Гражданская панихида и прощание с Валерием Павловым пройдут в псковском театре

14:07, 12 декабря 2024, ПАИ

Гражданская панихида и прощание с почётным гражданином Пскова, экс-председателем Общественной палаты Псковской области, бывшим директором Псковского драмтеатра, членом Союза театральных деятелей России и Союза писателей России, заслуженным работником культуры РФ Валерием Павловым пройдут в Псковском драмтеатре 13 декабря. Траурные мероприятия начнутся в 10:00, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Отпевание запланировано на 11:00 в храме Преподобного Сергия с Залужья (Псков, улица Свердлова, 42а).

Валерий Павлов родился в Пскове 2 февраля 1947 года. С 1991 года по 12 февраля 2009 года работал директором Псковского театра драмы. В 2011 году был избран секретарём Общественной палаты Псковской области, которую возглавлял до 2018 года.

Лауреат премий администрации области (1996, 1999 годов), награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «Ветеран труда». Удостоен звания «Почётный гражданин Пскова».

Напомним, бывший директор Псковского драмтеатра, экс-председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов ушёл из жизни после продолжительной болезни 11 декабря.