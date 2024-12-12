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Общество

РЖД начнут продавать билеты на маркетплейсах

РЖД начнут продавать билеты на поезда на маркетплейсе Wildberries, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

В пресс-службе РЖД объяснили, что стороны будут развивать сотрудничество в сфере въездного и внутреннего туризма, также планируется популяризировать различные турпродукты и другие небилетные железнодорожные сервисы, например, платформы для бронирования экскурсий и отелей, круизные поезда.

«Мы стремимся максимально упростить доступ пассажиров к билетному контенту, расширить способ их оплаты, сократить время на оформление проездных документов», – рассказал заместитель генерального директора РЖД по вопросам пассажирских перевозок Иван Колесников.

Возможность купить электронные билеты на поезда РЖД прямо на Wildberries появится уже в 2025 году.

Добавим, что с января по ноябрь 2024 года «Ласточки» перевезли 858 763 пассажиров через Псков. По маршруту Псков / Печоры – Санкт-Петербург проехало 780 603 пассажира, что на 4,8 % больше, чем за этот же период 2023 года. А по маршруту Псков – Петрозаводск скорые поезда перевезли 78 160 пассажиров, что на 0,3 % больше, чем в прошлом году.

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