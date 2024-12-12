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Актёры Игорь Петренко и Кристина Бродская приедут в Псков

Российская актриса театра, кино и телевидения Кристина Бродская (Петренко) анонсировала своё выступление со спектаклем в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«13 декабря 2025 года мы будем играть в Пскове спектакль по рассказам Бунина. Я об этом узнала сегодня. Поэтому, если будет желание, приходите. Это полезно и молодёжи, так как это, по-моему, входит в школьную программу. Мне кажется, что в формате спектакля всегда прикоснуться к литературе гораздо интереснее и проще, наверное, чем вновь перечитывать, хотя одно другому не мешает. Поэтому было бы здорово, если бы и вы были зрителями», – рассказала она на своей творческой встрече в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 12 декабря.

Отметим, спектакль «Осенний роман» создан по мотивам цикла рассказов Ивана Бунина «Тёмные аллеи».

Главную роль в нём исполняет лауреат Государственной премии России, ведущий актёр Малого театра Игорь Петренко.

В этом же спектакле играет и Кристина Бродская, а также заслуженный артист России Пётр Красилов, Дмитрий Исаев, Александр Ратников, Анастасия Стежко, Наталья Чернявская.

Режиссёром-постановщиком спектакля стал Кирилл Вытоптов. Он ставил спектакли в таких театрах, как «Современник», Театр на Малой Бронной, Большой драматический театр, Театр Наций, Московский художественный театр и других. Его спектакли неоднократно становились номинантами премии «Золотая маска».

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