«Ёлка желаний» открылась в Печорах

17:48, 12 декабря 2024, ПАИ

Открытие первой «Ёлки желаний» от «Движения первых» в Псковской области прошло на площадке центра православного добровольчества «Путь добра» в Печорах в четверг, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Акцию открыла председатель регионального «Движения первых» Мария Тучак.

Шары с ёлки сняли заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, митрополит Псковский и Порховский Матфей, врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и предприниматели муниципалитета.

Добавим, что «Движение первых» проводит акцию при поддержке «Росмолодёжь. Добро».



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ







Всероссийская акция «Движения первых» «Ёлка желаний» объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Благодаря акции у каждого в стране есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.