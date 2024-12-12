«Ёлка желаний» открылась в Печорах
Открытие первой «Ёлки желаний» от «Движения первых» в Псковской области прошло на площадке центра православного добровольчества «Путь добра» в Печорах в четверг, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
Акцию открыла председатель регионального «Движения первых» Мария Тучак.
Шары с ёлки сняли заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, митрополит Псковский и Порховский Матфей, врио председателя комитета по молодёжной политике региона Дмитрий Яковлев, глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев и предприниматели муниципалитета.
Добавим, что «Движение первых» проводит акцию при поддержке «Росмолодёжь. Добро».
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
Всероссийская акция «Движения первых» «Ёлка желаний» объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела. Благодаря акции у каждого в стране есть возможность сделать счастливыми детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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