Суд постановил убрать шлагбаум, закрывающий подъезд к одной из школ в Пскове
Жильцы многоквартирного дома на улице Балтийской в Борисовичах Псковского района проиграли в суде, добиваясь признания законности установки шлагбаума в их дворе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Конфликтная ситуация возникла, потому что шлагбаум мешал проезду транспорта к Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
Суд установил, что распоряжением администрации Псковского района установлен публичный сервитут в отношении земельного участка, который обеспечивал возможность беспрепятственного проезда к зданию гимназии, поэтому администрация потребовала в течение пяти дней убрать шлагбаум. Вместо этого жильцы дома составили иск к администрации и заявили, что им пришлось установить шлагбаум из-за постоянного потока автотранспорта, который через их двор подъезжает к гимназии. Так они хотели сберечь асфальт.
Сейчас в производстве Псковского районного суда находится гражданское дело по исковому заявлению администрации Псковского района к управляющей компании об обязании демонтировать шлагбаум.
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