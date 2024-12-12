Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Суд постановил убрать шлагбаум, закрывающий подъезд к одной из школ в Пскове

Жильцы многоквартирного дома на улице Балтийской в Борисовичах Псковского района проиграли в суде, добиваясь признания законности установки шлагбаума в их дворе. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Конфликтная ситуация возникла, потому что шлагбаум мешал проезду транспорта к Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Суд установил, что распоряжением администрации Псковского района установлен публичный сервитут в отношении земельного участка, который обеспечивал возможность беспрепятственного проезда к зданию гимназии, поэтому администрация потребовала в течение пяти дней убрать шлагбаум. Вместо этого жильцы дома составили иск к администрации и заявили, что им пришлось установить шлагбаум из-за постоянного потока автотранспорта, который через их двор подъезжает к гимназии. Так они хотели сберечь асфальт.

Сейчас в производстве Псковского районного суда находится гражданское дело по исковому заявлению администрации Псковского района к управляющей компании об обязании демонтировать шлагбаум.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 декабря 2024

Уникальные рисунки создаёт мастерица из Печор на новогодних шарах

12 декабря 2024

Центр добровольчества «Путь добра» станет местом, где каждый сможет получить поддержку и помощь – Ольга Тимофеева
12 декабря 2024

Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»
12 декабря 2024

«Ёлка желаний» открылась в Печорах
12 декабря 2024

Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России в 1,5 раза в 2025 году
12 декабря 2024

Фестиваль инженерно-технического творчества пройдёт в Пскове
12 декабря 2024

31 декабря останется рабочим днём
12 декабря 2024

Набор на бесплатное обучение стартовал в псковском «Кванториуме»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...