Въездная стела Печор вышла в полуфинал конкурса на звание лучшей в России

10:28, 13 декабря 2024, ПАИ

Въездная стела Печор вышла в полуфинал и претендует на звание лучшей во всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств», сообщается на площадке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в заявку от региона вошли две въездные стелы – знаки, установленные у Пскова и Печор.

По итогам голосования въездная стела Печор вышла в полуфинал. Сейчас стартовало голосование за финалиста от Северо-Западного федерального округа. В финал выходит проект, занявший первое место в народном голосовании.

Отметим, конкурс проводится в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства» и поддерживается Министерством строительства и ЖКХ России.

Цель конкурса – популяризировать установку въездных стел для формирования положительного имиджа муниципальных образований России и входных групп общественных пространств для создания имиджа населённых пунктов как территорий с комфортной городской средой. Также конкурс направлен на развитие творческого потенциала и социальной активности граждан, которые активно участвуют в развитии внутреннего туризма в стране.