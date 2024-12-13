Самые подорожавшие молочные продукты назвали в Псковской области

12:37, 13 декабря 2024, ПАИ

Наиболее подорожавшие молочные продукты с 2 по 9 декабря в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Больше всего подорожали сыры сычужные твёрдые и мягкие – на 1,8 %. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5–3,2 % жирности возросло в цене на 1,48 % и сливочное масло – на 1,27 %.

Цены на сухие молочные смеси для детского питания снизились на 1,51 %, на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности – на 1,16 % и на сметану – на 0,32 %.

Добавим, что с января по ноябрь 2024 года сливочное масло подорожало больше остальных продуктов потребительской корзины. Ценник на продукт увеличился на 28,54 %. В целом за 11 прошедших месяцев молоко и молочная продукция подорожали на 12,77 %.