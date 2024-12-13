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Марина Борисенкова: Нам нужно позволить людям с инвалидностью жить полноценно

Нужно позволить людям с инвалидностью жить полноценно, заявила председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова во время заседания коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове по вопросу создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня, 13 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Все мы с самого детства на наших русских народных сказках встречаемся с понятием инвалидности. На одну из них я хочу обратить внимание – это сказка о Колобке. Он смог пойти в мир, беспрепятственно знакомился и заводил друзей. Русский человек изначально своей душой и сердцем к инвалидам относится положительно. Нам осталось немножко – позволить людям с инвалидностью жить полноценно», – отметила она.

Если Псков остаётся более доступным для людей с ОВЗ, то в районах уже есть определённые проблемы, подчеркнула Марина Борисенкова и добавила, что в этом вопросе отсутствует комплексный подход: например, есть объекты, которые не предусматривают, как инвалид будет добираться до него.

«Нужен контроль своевременного и качественного исполнения работ, потому что деньги выделяются, а качество исполнения где-то очень хромает. Начинать нужно с самых первых шагов – с конкурсных процедур, технического задания – и привлекать тех, кто столкнулся с этим и так живёт. Наша организация открыта к диалогу и готова оказывать консультационные услуги, а также содействовать тому, чтобы наш регион был доступнее», – отметила Марина Борисенкова.

В этой сфере уже проделана большая работа и губернатор Псковской области Михаил Ведерников задаёт правильный вектор, подчеркнула спикер.

Отметим, что в Псковской области проживает более 46 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 2 896 детей. Всего это 8 % населения региона.

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