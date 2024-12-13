«Ждём домой!»: плюсские школьники изготовили в подарок бойцам СВО новогодние игрушки
Ёлочные игрушки для бойцов, находящихся в зоне СВО, изготовили учащиеся Плюсской средней школы и педагоги городского центра дополнительного образования. Об этом пишет газета «Плюсский край».
Мероприятие прошло в рамках новогодней акции. Посылку с изготовленными игрушками отправят военнослужащим на фронт.
Ранее сообщалось, что окопные свечи для бойцов СВО делают ученики Идрицкой школы.
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