Алёна Трунова приняла участие в итоговом совещании с руководителями региональных органов в сфере занятости

18:46, 13 декабря 2024, ПАИ

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова приняла участие в итоговом совещании с руководителями региональных органов в сфере занятости под председательством министра труда и социальной защиты России Антона Котякова. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального комитета по труду и занятости.

В рамках совещания прошёл торжественный запуск в регионах второй волны комплексной модернизации службы занятости населения, а также были подведены итоги работы службы занятости населения в 2024 году и определены задачи на 2025 год.

Напомним, что в этом году Псковская область вошла в число регионов комплексной модернизации службы занятости населения в рамках нацпроекта «Демография», благодаря которому не только открываются новые современные кадровые центры, но и меняются принципы работы в сфере оказания услуг и мер поддержки.