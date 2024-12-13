Работы по установке нового Вечного огня продолжаются в Псковском районе
Работы по установке нового Вечного огня на мемориале в Ершово продолжаются, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.
Наталья Фёдорова в ходе рабочего выезда вместе с руководителем компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым и его советником Арменом Мнацаканяном, а также со специалистами компании предварительно обсудила схему подведения газовых коммуникаций и место установки горелки на монументе.
«Газовики планируют подвести газ с минимальным нарушением благоустройства – методом прокола. Кроме того, необходимо получить согласование от комитета по охране объектов культурного наследия. Документы оформляем. После соблюдения всех процедур можно будет приступать к работам», – сказала Наталья Фёдорова.
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