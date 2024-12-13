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Новоржевская средняя школа отмечает 210-летие

Новоржевская средняя школа отмечает 210-летие. Торжественное мероприятие, посвящённое юбилею учебного заведения, прошло в актовом зале школы сегодня, 13 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области / газета «Земля Новоржевская»

В мероприятии участвовали депутаты Псковского областного Собрания, члены комитета по образованию Псковской области, руководители Новоржевского муниципального округа, сотрудники школы, ветераны педагогического труда, школьники и их родители, выпускники, представители общественных объединений, жители города и близлежащих населённых пунктов.

Руководство и коллектив школы, а также учеников поздравила с юбилеем учебного заведения первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В своём поздравительном обращении она отметила, что 210-летие школы – это не только повод для гордости, но и возможность оглянуться на богатую историю учреждения.

«Новоржевская средняя школа славится своими традициями, высоким уровнем преподавания и воспитательной работы. Выпускники школы вносят свой вклад в развитие нашего региона и страны. И сегодня школа остаётся местом притяжения талантливых детей и молодых людей, стремящихся к знаниям и саморазвитию. Уверена, что школа продолжит свою славную историю. Пусть каждый из вас здесь найдёт поддержку и вдохновение», – сказала Вера Емельянова.

Глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова также выступила с поздравлениями в адрес коллектива школы и учеников. «Для истории это всего лишь краткий миг, а для многих поколений выпускников и учителей это незабываемые и прекрасные воспоминания о ярких днях и страницах педагогической и учебной деятельности. Главное достижение школы – это ученики, мотивированные на высокие учебные результаты», – сказала она.

В этот день в школе прошла торжественная линейка, после которой по многолетней традиции был объявлен день школьного самоуправления. Также в рамках праздника в учреждении работала ярмарка с изделиями и угощениями, которые подготовили ученики начальной школы и их родители.

Отметим, история школы началась в 1814 году, когда в городе было основано первое уездное училище. С 1918 года школа носит название Новоржевской средней школы.

Ранее сообщалось, что свой вековой юбилей отметила жительница деревни Полично Гдовского района Зоя Прокофьева. Поздравления в адрес именинницы прозвучали от имени президента РФ Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы района Ивана Мешкова и других официальных лиц.

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Новоржевская средняя школа отмечает 210-летие

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