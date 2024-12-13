Сотрудничество в сфере высоких технологий обсудил Михаил Ведерников с руководством Роснано

21:20, 13 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления группы «Роснано» Сергей Куликов обсудили направления сотрудничества в сфере высоких технологий. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Предварительно нам рассказали о нескольких инновационных и технологических проектах, а мы в свою очередь представили инвестиционный, кадровый и научный потенциал Псковской области. Обсуждение прошло очень насыщенно и продуктивно (ещё раз убедился, что Роснано сегодня действительно одна из ключевых российских инновационных площадок). Наметили три направления взаимодействия», – сказал губернатор.

Речь идёт о поддержке наукоёмких производств в ОЭЗ «Моглино», о развитии электротранспорта, о переработке отходов, в том числе биологических.

«Теперь будем прорабатывать дальнейшие шаги реализации конкретных проектов. Уверен, что в скором будущем наше сотрудничество принесёт значимые результаты», – добавил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников принял участие в деловой программе международной конференции AI Journey.