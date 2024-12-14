Ученики Пустошкинского центра образования подготовили новогодние подарки и письма для бойцов СВО

11:04, 14 декабря 2024, ПАИ

Ученики Пустошкинского центра образования подготовили подарки и написали новогодние письма бойцам, находящимся на СВО. Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Для передачи писем и подарков дети вместе с классными руководителями посетили главу Пустошкинского района Юрия Кравцова и социального координатора филиала фонда в Пустошкинском районе Дмитрия Бугрякова. В беседе с ребятами они рассказали, насколько важны внимание и поддержка для защитников, и уверили, что их письма и подарки обязательно дойдут до назначения.

Ранее сообщалось, что плюсские школьники изготовили в подарок бойцам СВО новогодние игрушки.