Расчистку дорог от снега проводят в Дновском муниципальном округе

16:15, 14 декабря 2024, ПАИ

К расчистке снега приступили в Дновском муниципальном округе. Об этом глава муниципалитета Михаил Шауркин сообщил в своём телеграм-канале.

В рамках муниципального контракта подрядчик проводит работу по расчистке улиц от снега. В первую очередь работы будут проведены на дорогах с асфальтовым покрытием и автобусных маршрутах.

Ранее сообщалось, что до -6 градусов и метель прогнозируют в Псковской области 15 декабря.