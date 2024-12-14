Расчистку дорог от снега проводят в Дновском муниципальном округе
К расчистке снега приступили в Дновском муниципальном округе. Об этом глава муниципалитета Михаил Шауркин сообщил в своём телеграм-канале.
В рамках муниципального контракта подрядчик проводит работу по расчистке улиц от снега. В первую очередь работы будут проведены на дорогах с асфальтовым покрытием и автобусных маршрутах.
Ранее сообщалось, что до -6 градусов и метель прогнозируют в Псковской области 15 декабря.
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