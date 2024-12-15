День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечают сегодня

10:04, 15 декабря 2024, ПАИ

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России в воскресенье, 15 декабря, пишет РИА Новости.

День установили по решению Союза журналистов России в 1991 году.

Впервые родственники и коллеги погибших собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за свободу слова. Это произошло после трагического инцидента в сентябре 1991 года в Югославии, когда погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. Во время расследования было установлено, что их машина подверглась обстрелу со стороны сербских боевиков.

Согласно данным комитета защиты журналистов, в 2024 году были убиты 74 журналиста, 67 человек пропали без вести.

Добавим, что в Псковской области есть военные корреспонденты, которые погибли при исполнении профессиональных обязанностей. Среди них – офицер пресс-службы Росгвардии, военный журналист, полковник Сергей Постнов, который погиб в ЛНР при исполнении воинского долга, и старший лейтенант Анатолий Ягодин.