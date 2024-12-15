Михаил Ведерников: Сегодня на передовой вместе с военнослужащими находится много журналистов, которые доносят до нас правду

14:47, 15 декабря 2024, ПАИ

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, отмечается в России сегодня, 15 декабря. Их память почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«15 декабря мы вспоминаем журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Для Псковской области в первую очередь это оператор Валентин Янус, который в 1995 году не вернулся из командировки в Чечню», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

Сегодня на передовой вместе с военнослужащими находится много журналистов, операторов, фотографов и корреспондентов. Они рискуют жизнью, чтобы зафиксировать происходящие там события и донести правду, отметил Михаил Ведерников.

«Вечная память погибшим. Тем же, кто сейчас в зоне военных действий, желаю вернуться домой живыми и невредимыми!» – заключил глава региона.