Путин назвал главные задачи Национального центра «Россия»

17:31, 15 декабря 2024, ПАИ

Национальный центр «Россия» должен стать оплотом сохранения и продвижения духовности, традиционных ценностей и исторической памяти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия», пишет ТАСС.

Чёткая, амбициозная пошаговая программа развития России опирается на мощную всенародную поддержку. Такая солидарность и сплочённость людей, вера в страну и нашу победу имеют большую ценность, подчеркнул глава государства.

«Такие чувства возникают из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины и защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции – те общие ценности, сохранению и продвижению которых призван служить в том числе Национальный центр «Россия», где мы сейчас находимся, где проходит съезд», – сказал Владимир Путин.

Подчеркнём, что главные заявления Владимира Путина на XXII съезде партии «Единая Россия» можно прочитать по ссылке.

Добавим, что национальный центр «Россия» создали по распоряжению главы государства для сохранения наследия одноимённой выставки. Она проходила с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ.

Отметим, что со всеми новостями о выставке-форуме «Россия» можно ознакомиться по ссылке в специальном сюжете ПАИ. На ней в том числе был представлен стенд Псковской области, на котором проходили различные мероприятия и активности.