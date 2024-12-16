Последствия метели устраняют в Пскове

09:35, 16 декабря 2024, ПАИ

Последствия метели устраняют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

С ночи в Пскове не прекращается сильный снег. Сейчас на линиях работает около 25 единиц техники и порядка 40 человек на ручной очистке автобусных остановок и узких тротуаров, отметил Борис Елкин.

«Метель не утихает. При ухудшении погодных условий поручил увеличить количество техники и людей для уборки», – подчеркнул глава города.

Напомним, что 16 декабря в Псковской области днём прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха по области днём составит от –1 до +4 градусов.