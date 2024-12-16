Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области, погибли два человека

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Два пенсионера погибли при пожаре в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Так, 14 декабря баня горела в деревне Костюжино Великолукского района. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ещё один пожар произошёл в доме и хозяйственной постройке на улице Новосёлов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. При ликвидации возгорания обнаружили двоих погибших пенсионеров – 77-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

15 декабря случилось возгорание в деревне Корж Порховского муниципального округа. Баня выгорела изнутри по всей площади, а в хозяйственной постройке сгорела кровля. Предположительной причиной возгорания стала неисправность дымохода отопительной печи.

Кроме того, дымоход горел в жилом доме на улице Горной в посёлке Идрица Себежского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также баня сгорела в деревне Чухово Себежского района. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 декабря 2024

Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области, погибли два человека
15 декабря 2024

Медики госпитализировали мужчину после падения на перекрёстке в Плюссе
15 декабря 2024

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
15 декабря 2024

Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе
15 декабря 2024

Грузовик и внедорожник столкнулись в Стругокрасненском районе
15 декабря 2024

Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом в Куньинском районе
15 декабря 2024

Несовершеннолетний учинил ДТП в Островском районе
15 декабря 2024

Перебегавшую дорогу женщину сбили в Острове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...