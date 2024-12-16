Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области, погибли два человека
Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 14 декабря баня горела в деревне Костюжино Великолукского района. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Ещё один пожар произошёл в доме и хозяйственной постройке на улице Новосёлов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. При ликвидации возгорания обнаружили двоих погибших пенсионеров – 77-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
15 декабря случилось возгорание в деревне Корж Порховского муниципального округа. Баня выгорела изнутри по всей площади, а в хозяйственной постройке сгорела кровля. Предположительной причиной возгорания стала неисправность дымохода отопительной печи.
Кроме того, дымоход горел в жилом доме на улице Горной в посёлке Идрица Себежского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также баня сгорела в деревне Чухово Себежского района. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание.