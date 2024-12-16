Пять пожаров произошло за выходные в Псковской области, погибли два человека

10:40, 16 декабря 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 14 декабря баня горела в деревне Костюжино Великолукского района. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ещё один пожар произошёл в доме и хозяйственной постройке на улице Новосёлов в деревне Бороусы Пыталовского муниципального округа. При ликвидации возгорания обнаружили двоих погибших пенсионеров – 77-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

15 декабря случилось возгорание в деревне Корж Порховского муниципального округа. Баня выгорела изнутри по всей площади, а в хозяйственной постройке сгорела кровля. Предположительной причиной возгорания стала неисправность дымохода отопительной печи.

Кроме того, дымоход горел в жилом доме на улице Горной в посёлке Идрица Себежского района. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также баня сгорела в деревне Чухово Себежского района. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание.