Лучшую новогоднюю витрину выберут в Великих Луках

11:18, 16 декабря 2024, ПАИ

Смотр-конкурс «Новогодняя витрина – 2024» проводится в Великих Луках. Принять в нём участие может любое предприятие общественного питания и торговли. Для этого необходимо до 19 декабря подать заявку в комитет потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации города (площадь Ленина, 1, кабинет 108а), сообщили ПАИ в профильном комитете.

Конкурсная комиссия будет работать с 20 по 25 декабря. Оценивать будут художественный вкус, оригинальность, профессионализм оформления витрин в соответствии с профилем предприятия, а также красочность и яркость новогодних гирлянд.

Итоги конкурса подведут 26 декабря.

Напомним, что ещё 13 декабря в Великих Луках завершили монтаж новогодних украшений на городских улицах. Подрядчик смонтировал малые архитектурные формы, консоли, декоративные элементы, фотозоны, арки, фонтаны.