Лучшую новогоднюю витрину выберут в Великих Луках
Смотр-конкурс «Новогодняя витрина – 2024» проводится в Великих Луках. Принять в нём участие может любое предприятие общественного питания и торговли. Для этого необходимо до 19 декабря подать заявку в комитет потребительского рынка и размещения заказов для муниципальных нужд администрации города (площадь Ленина, 1, кабинет 108а), сообщили ПАИ в профильном комитете.
Конкурсная комиссия будет работать с 20 по 25 декабря. Оценивать будут художественный вкус, оригинальность, профессионализм оформления витрин в соответствии с профилем предприятия, а также красочность и яркость новогодних гирлянд.
Итоги конкурса подведут 26 декабря.
Напомним, что ещё 13 декабря в Великих Луках завершили монтаж новогодних украшений на городских улицах. Подрядчик смонтировал малые архитектурные формы, консоли, декоративные элементы, фотозоны, арки, фонтаны.
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