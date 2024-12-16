Магистрант ПсковГУ заняла второе место во Всероссийском педагогическом конкурсе «Учитель МГИМО – 2024»

11:33, 16 декабря 2024, ПАИ

Магистрант второго курса ПсковГУ сетевой программы «педагогическая деятельность в условиях изменений» Ирина Кочедыкова заняла второе место во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Учитель МГИМО – 2024», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

«Для меня важнее не конкретный результат, а опыт, который я получила. Ранее я не участвовала в педагогических конкурсах: честно говоря, боялась сторонней оценки, критики. Но конкурс был организован настолько бережно и компетентно, что синдром самозванца удалось побороть, появилась уверенность в правильности и важности того, что я делаю. Конкурс для меня стал ещё и площадкой для новых знакомств, расширения горизонтов знания о том, что происходит в российском образовании. Также теперь я яснее вижу свои точки роста для развития в профессии», – отметила Ирина Кочедыкова.

Конкурс проходил в три этапа. Из 160 участников до финального этапа дошли только восемь. Финалистам необходимо было провести очный урок в Горчаковском лицее МГИМО, а также принять участие в обсуждении актуальных проблем.

«Самым сложным было решиться участвовать, зная, что рутинные рабочие задачи и занятия в магистратуре никуда не денутся. И отдыхать надо успевать. Словом, это стало отличным поводом дополнительно потренировать навыки тайм-менеджмента», – рассказала девушка.

За помощь и поддержку на протяжении конкурсных испытаний магистрант выразила благодарность своему преподавателю, доценту кафедры европейских культур ПсковГУ Галине Масловой. Студентка отметила, что во многом её успех случился благодаря обучению в магистратуре.

Молодой специалист четвёртый год работает учителем русского языка в проекте «Домашняя школа» в онлайн-школе «Фоксфорд». В планах на ближайшее будущее – защитить магистерскую диссертацию, а также углубиться в изучение детской психологии и работу с олимпиадниками по профильному предмету.