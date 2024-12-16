Сова спряталась от метели на веранде у себежанки
Сова прилетела на веранду к жительнице деревни Бояриново Себежского района Нине Васильченок, пишет газета «Призыв».
«Сегодня на веранду покормиться прилетела вот такая птичка, маленькая совушка, а на улице метёт. У нас в кормушке есть всегда еда для птиц – семечки и булка подсушённая. Целыми днями синички, воробьи, поползни лакомятся. А вот такая гостья прилетела в первый раз», – отметила себежанка.
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