Сова спряталась от метели на веранде у себежанки

12:22, 16 декабря 2024, ПАИ

Сова прилетела на веранду к жительнице деревни Бояриново Себежского района Нине Васильченок, пишет газета «Призыв».



Фото: Нина Васильченок



Фото: Нина Васильченок



«Сегодня на веранду покормиться прилетела вот такая птичка, маленькая совушка, а на улице метёт. У нас в кормушке есть всегда еда для птиц – семечки и булка подсушённая. Целыми днями синички, воробьи, поползни лакомятся. А вот такая гостья прилетела в первый раз», – отметила себежанка.

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