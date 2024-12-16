Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сова спряталась от метели на веранде у себежанки

Сова прилетела на веранду к жительнице деревни Бояриново Себежского района Нине Васильченок, пишет газета «Призыв».

  • Сова спряталась от метели на веранде у себежанки
    Фото: Нина Васильченок
  • Сова спряталась от метели на веранде у себежанки
    Фото: Нина Васильченок

«Сегодня на веранду покормиться прилетела вот такая птичка, маленькая совушка, а на улице метёт. У нас в кормушке есть всегда еда для птиц – семечки и булка подсушённая. Целыми днями синички, воробьи, поползни лакомятся. А вот такая гостья прилетела в первый раз», – отметила себежанка.

Ранее медвежью семью запечатлели фотоловушки в Полистовском заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 декабря 2024

Псковская область получила оценку «хорошо» в экологическом рейтинге регионов
16 декабря 2024

Псковичей наградили памятными нагрудными знаками «Народный фронт. Всё для Победы»
16 декабря 2024

Шквальный ветер, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 17 декабря
16 декабря 2024

Как убирают улицы Пскова от снега, рассказал дорожный мастер
16 декабря 2024

Более 20 семей Пскова получили медали за 50 лет совместной жизни
16 декабря 2024

Жители Псковской области стали чаще оформлять каско
16 декабря 2024

Кубок Деда Мороза среди команд КВН школ Пскова
16 декабря 2024

Сова спряталась от метели на веранде у себежанки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...