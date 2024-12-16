Андрей Беляев исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего мальчика

16:04, 16 декабря 2024, ПАИ

Мечту восьмилетнего мальчика исполнил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в рамках акции «Ёлка желаний», сообщили ПАИ в городской администрации.

Андрей Беляев снял с ёлки две открытки с детскими желаниями. Одна из них была написана восьмилетним Владиславом, который мечтает о «ватрушке» – надувных санях для катания по снегу.

«Каждый год я с радостью принимаю участие в этой акции, и для меня это совсем не формальность. Участие в «Ёлке желаний» – это наша социальная ответственность в отношении тех, кто нуждается в поддержке», – сказал Андрей Беляев.

Благодаря «Ёлке желаний» появляется возможность не только порадовать детей, но и создать атмосферу настоящей заботы о них, подчеркнул он.

Напомним, что каждый желающий может принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.