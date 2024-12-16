Опубликован новогодний график работы парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

17:34, 16 декабря 2024, ПАИ

Опубликован новогодний график работы парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове.

С 20 по 28 декабря: понедельник, вторник – выходные дни, среда – пятница – с 14:00 до 20:00, суббота, воскресенье – с 12:00 до 21:00.

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года парк будет открыт каждый день с 12:00 до 21:00.

Исключением станет 31 декабря. В последний день года парк будет работать с 12:00 до 19:00 и с 00:30 до 4:00. 1 января на аттракционах можно будет покататься с 15:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что 20 декабря в парке аттракционов «Волшебная гора» начнётся зимний сезон.