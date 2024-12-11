20 декабря в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» начнётся зимний сезон

16:28, 11 декабря 2024, ПАИ

20 декабря в псковском парке аттракционов «Волшебная гора» начнётся зимний сезон. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель парка Александр Терентьев. В середине ноября, напомним, парк закрывался, чтобы подготовиться к работе в холодное время года и украсить пространство к предстоящим праздникам.

В день открытия горожане и туристы смогут покататься практически на всех аттракционах «Волшебной горы», включая большое 50-метровое колесо обозрения, цепочную карусель и автодром. Из-за погодных условий будет закрыто всего несколько площадок.

В 15:00 22 декабря в парке аттракционов начнётся праздник «Главёлка», во время которого гостей будут развлекать Дед Мороз и Снегурочка, состоится и большой предновогодний концерт.

Сейчас в парке продолжается процесс подготовки к праздникам, специалисты устанавливают светящиеся фигуры сказочных персонажей, развешивают гирлянды и монтируют новогоднюю фотозону.

Напомним, парк аттракционов «Волшебная гора» открылся в Пскове 28 июля. Он находится на берегу реки Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составляет почти 58 тысяч квадратных метров. Одновременно парк способен вместить больше двух тысяч человек.