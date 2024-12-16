Выставка праздничной атрибутики «До Нового года не трогать!» открылась в Пскове

17:46, 16 декабря 2024, ПАИ

Во Дворе Постникова в Пскове открылась выставка «До Нового года не трогать!», посвященная традициям подготовки и празднования Нового года в России. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

«Елочные игрушки позволяют увидеть образы сказочных персонажей, встречаемых на страницах всеми любимых книг, открыть для себя необычные серии от «бытовых» игрушек до краснощеких ребятишек, гуляющих зимой, а также знакомят с представителями народов большой советской страны», – рассказали в музее.

Выставка действует во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.