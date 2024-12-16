Символ 2025 года слепили из снега в Бежаницах
Символ 2025 года по восточному календарю – змею слепили из снега в Бежаницах. Фотографию в редакцию газеты «Сельская новь» отправила местная жительница.
«Светлана Тимофеева из Бежаниц тоже рада первому снегу. Вчера она слепила снежную скульптуру и поделилась фотографией символа следующего года», – написали в редакции.
Ранее сообщалось, что псковичи начали лепить первых снеговиков после выпавшего снегопада, а в Стругах Красных даже удалось вылепить двухметровую фигуру.
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