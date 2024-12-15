Двухметрового снеговика слепили в Стругах Красных
Двухметрового снеговика слепили в Стругах Красных. Об этом сообщает газета «Струги».
Снеговика создал 12-летний Егор Осипов.
Напомним, что первых снеговиков слепили в Псковской области в этом году в ноябре.
Добавим, что сильный мокрый снег обрушится на регион завтра, 16 декабря.
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