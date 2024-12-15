Двухметрового снеговика слепили в Стругах Красных

18:01, 15 декабря 2024, ПАИ

Двухметрового снеговика слепили в Стругах Красных. Об этом сообщает газета «Струги».



Фото: Любовь Осипова



Фото: Любовь Осипова



Фото: Любовь Осипова



Фото: Любовь Осипова







Снеговика создал 12-летний Егор Осипов.

Напомним, что первых снеговиков слепили в Псковской области в этом году в ноябре.

Добавим, что сильный мокрый снег обрушится на регион завтра, 16 декабря.