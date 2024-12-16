Спектакль «Нос» представляют петербургские артисты на псковской сцене

19:49, 16 декабря 2024, ПАИ

Спектакль «Нос» представляют артисты Театра юного зрителя имени А. А. Брянцева Санкт-Петербурга на сцене Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Мероприятие проходит в рамках «Кулов-феста». Напомним, открытие фестиваля прошло 11 декабря. Фотографии здесь.

Отметим, спектакль «Нос» – номинант высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссёра», «Лучший актёрский дуэт» (Анна Лебедь и Дмитрий Ткаченко), «Лучшая роль второго плана» (Никита Остриков). Обладатель приза «Бронзовый беркут» на V Международном фестивале «Те-ART-Кокше» (Кокшетау, Казахстан).