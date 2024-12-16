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Случаи выхода детей на неокрепший лёд прокомментировал инспектор ГИМС

Случаи выхода детей на неокрепший лёд прокомментировал главный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Игорь Подгаецкий в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Напомним, дети были замечены гуляющими по льду реки Великой недалеко от Ольгинской часовни в Пскове. Видео опубликовано в одной из групп в соцсети «ВКонтакте».

«Прежде всего хотелось бы обратиться к родителям таких ищущих приключения детей, так как за действия несовершеннолетних отвечают их родители. Большая просьба не испытывать судьбу и провести с детьми беседы и контролировать места нахождения детей, то есть то время, когда они идут со школы или дополнительных занятий домой, особенно если это уже тёмное время суток. С нашей стороны мы стараемся охватить всю аудиторию детей. Проводим беседы в образовательных учреждениях по максимуму, но больше всего эта ответственность лежит на плечах родителей», – сказал Игорь Подгаецкий.

Взрослые должны рассказать детям, что молодой лёд, который образуется при слабых морозах, опасен. Ледяная поверхность считается прочной, если её толщина меньше 7 см. На катке она должна составлять 10–12 см, при большом скоплении людей – 25 см. Даже у берега внешне безобидной речки глубина может оказаться несколько метров.

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