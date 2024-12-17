135 млн рублей привлекли в экономику Псковской области социально ориентированные НКО

11:49, 17 декабря 2024, ПАИ

135 млн рублей привлекли в экономику Псковской области социально ориентированные НКО в 2024 году, сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева на открытии XII форума СОНКО Псковской области во вторник, 17 декабря.

«С каждым годом сектор НКО Псковской области повышает свой уровень. В этом году некоммерческий сектор привлек на реализацию своих проектов более 135 миллионов рублей. Из них 111 миллионов рублей – это федеральные грантовые средства, а 23 миллиона рублей – это региональные конкурсы при поддержке Фонда президентских грантов», – сказала Ольга Тимофеева на открытии форума.

Псковская область занимает 5-е место среди субъектов России по такому критерию, как экономическая значимость в СОНКО для регионов, сообщила она. «Это очень важный показатель вашей значимости для всей Псковской области», – подчеркнула вице-губернатор.

«В этом году тема форума – от памяти к действиям. Она выбрана неслучайно. 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Псковская область совместно со всей страной будет реализовывать целый ряд мероприятий патриотической направленности и социальной поддержки ветеранов. Мы предлагаем всем представителям НКО принять самое активное участие в этой работе. Особенно в той части, которая касается благоустройства мемориалов и захоронений. В эту работу уже включились и некоммерческий сектор, и индивидуальные предприниматели, организации», – сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, на данный момент свою готовность участовать в этом большом проекте обозначили чуть более 40 организаций из 16 муниципальных образований Псковской области.

Впервые в форуме СОНКО принимают участие представители территориальных общественных самоуправлений. «Во многом и ТОС, и НКО делают одну и ту же работу. Мы предлагаем объединить эти усилия и совместно разрабатывать проекты, которые будут затрагивать и инфраструктурные изменения, и проведение мероприятий», – обратилась Ольга Тимофеева к участникам форума.