Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

135 млн рублей привлекли в экономику Псковской области социально ориентированные НКО

135 млн рублей привлекли в экономику Псковской области социально ориентированные НКО в 2024 году, сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева на открытии XII форума СОНКО Псковской области во вторник, 17 декабря.

«С каждым годом сектор НКО Псковской области повышает свой уровень. В этом году некоммерческий сектор привлек на реализацию своих проектов более 135 миллионов рублей. Из них 111 миллионов рублей – это федеральные грантовые средства, а 23 миллиона рублей – это региональные конкурсы при поддержке Фонда президентских грантов», – сказала Ольга Тимофеева на открытии форума.

Ольга Тимофеева обозначила ключевые векторы работы СОНКО в регионе. Фото: ПАИ

Псковская область занимает 5-е место среди субъектов России по такому критерию, как экономическая значимость в СОНКО для регионов, сообщила она. «Это очень важный показатель вашей значимости для всей Псковской области», – подчеркнула вице-губернатор.

«В этом году тема форума – от памяти к действиям. Она выбрана неслучайно. 2025 год пройдет под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Псковская область совместно со всей страной будет реализовывать целый ряд мероприятий патриотической направленности и социальной поддержки ветеранов. Мы предлагаем всем представителям НКО принять самое активное участие в этой работе. Особенно в той части, которая касается благоустройства мемориалов и захоронений. В эту работу уже включились и некоммерческий сектор, и индивидуальные предприниматели, организации», – сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, на данный момент свою готовность участовать в этом большом проекте обозначили чуть более 40 организаций из 16 муниципальных образований Псковской области.

Фото: ПАИ

Впервые в форуме СОНКО принимают участие представители территориальных общественных самоуправлений. «Во многом и ТОС, и НКО делают одну и ту же работу. Мы предлагаем объединить эти усилия и совместно разрабатывать проекты, которые будут затрагивать и инфраструктурные изменения, и проведение мероприятий», – обратилась Ольга Тимофеева к участникам форума.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 декабря 2024

Новогоднее путешествие: получится ли у псковичей уехать в Питер или Москву в последний день 2024 года
17 декабря 2024

59% псковичей будут подводить личные итоги уходящего года
17 декабря 2024

В Пскове открылся XII форум СОНКО Псковской области «Содействие»
17 декабря 2024

До -8 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
17 декабря 2024

Участок трассы Р-23 в Пустошке расширен до четырёх полос
17 декабря 2024

Путешествие двух кошек из Финляндии в Санкт-Петербург закончилось на границе в Псковской области
17 декабря 2024

Из Пскова в Мурманск теперь курсирует прямой поезд
17 декабря 2024

На новый срок полномочий избраны руководящие органы Федерации шахмат Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...