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В Псковской области открыта заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

В Псковской области, как и по всей стране, началась заявочная кампания на новый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Заявки принимаются до 6 февраля включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области

В день начала приема заявок в Пскове прошла встреча, направленная на проработку творческих проектов и обучение по составлению грантовых заявок.

На форуме социально ориентированных некоммерческих организаций «Содействие» региональный проектный офис организовал выставку грантополучателей (из сектора НКО), также провел лекцию «Общие требования к заявителям ПФКИ» и кейс-сессию, где подробно разобрали ключевые отличия начавшегося конкурса от остальных.

Это второй грантовый конкурс ПФКИ для реализации проектов с 2025 года, итоги первого будут озвучены до конца декабря. Одно из важных нововведений – увеличение и изменение списка тематических направлений. Со второго конкурса 2025 года авторы творческих проектов могут подать заявки по направлениям:«Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В форме заявки добавится специальный блок, где участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка. Они прописаны в указе президента РФ № 809 «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Авторы творческих проектов смогут воспользоваться возможностью подписать заявку электронной подписью. Кроме того, с 2025 года будет запущено новое направление работы Президентского фонда культурных инициатив – оценка качества уже реализованных при грантовой поддержке проектов. Также разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов.

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