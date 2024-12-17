Съёмки программы «Играй, гармонь!» прошли в «Михайловском»

14:23, 17 декабря 2024, ПАИ

Съёмки для одного из очередных выпусков телепрограммы «Играй, гармонь!» прошли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов, вчера, 16 декабря. Как сообщили ПАИ в музее-заповеднике, участие в них приняли фольклорные коллективы из Пушкиногорского и Опочецкого районов, продемонстрировавшие телевизионщикам и знание стихов Пушкина, и свой частушечный репертуар.

Съёмки очень напомнили красочное народное гулянье, какие во времена поэта могли проходить в господской усадьбе, отметили в музее.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа программы «Играй, гармонь!» работала в Пскове. Фоторепортаж смотрите здесь.